За місяць до зими у Києві та Карпатах випав сніг: фото, відео

Уранці четверга, 31 жовтня, у Києві випав дрібний сніг. Сніжило й у Карпатах, зокрема на горі Піп Іван.

Що відомо про сніг у Києві

Про сніг у Києві повідомили користувачі у соцмережах. За їхніми словами, сніжило на Нивка, Оболоні, у районі КПІ та у Голосіївському районі. Також сніг помітили й у центрі столиці.

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Наприкінці жовтня у Києві випав сніг

За словами киян, сніг у Києві розпочався ще увечері 30 жовтня, а вночі температура опустилася до -2 градусів. З прогнозом погоди на сьогодні, 31 жовтня, Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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Що відомо про сніг у Карпатах

Сніг випав на горі Піп Іван. Про це свідчить фото, яке виклав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у своєму фейсбуці. За даними рятувальників, уранці 31 жовтня на високогір’ї Карпат температура повітря становила -7 градусів, а вітер був східний і дув зі швидкістю 2 – 3 метри за секунду. Крім того, було хмарно та можна було спостерігати туман.

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Коли раніше випадав в Україні сніг

Перший український сніг випав у окупованому Криму. Сталося це ще наприкінці вересня. Сніг випав на гірському масиві Чатир-даг, неподалік якого розташовується курортна Алушта.

Вже на початку жовтня снігом засипало українські Карпати – сніжило на Драгобраті, Тростяні та Захарі Беркуті. Пролежав сніговий покрив щонайменше 2 дні.

У Києві перший сніг випав 7 жовтня, тоді також він був дрібним. Тоді у столиці температура повітря опустилася до 0 градусів.