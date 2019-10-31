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      За місяць до зими у Києві та Карпатах випав сніг: фото, відео

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      Сніг у Києві та Карпатах 31 жовтня 2019 – фото та відео снігу
      Наприкінці жовтня у Києві випав сніг / ТСН

      Уранці четверга, 31 жовтня, у Києві випав дрібний сніг. Сніжило й у Карпатах, зокрема на горі Піп Іван.

      Що відомо про сніг у Києві

      Про сніг у Києві повідомили користувачі у соцмережах. За їхніми словами, сніжило на Нивка, Оболоні, у районі КПІ та у Голосіївському районі. Також сніг помітили й у центрі столиці.

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      Наприкінці жовтня у Києві випав сніг 

      За словами киян, сніг у Києві розпочався ще увечері 30 жовтня, а вночі температура опустилася до -2 градусів. З прогнозом погоди на сьогодні, 31 жовтня, Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Сніг у Києві: відео 24 каналу 

      Дивіться відео, як у Києві падав сніг 

      У Києві випав сніг: відео  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Первый снег! Снег на улице! #снег #киевснег #холодно️

      A post shared by Pus_nebo (@pus_nebo) on

      Дивіться відео, як у Києві випав сніг 

      Що відомо про сніг у Карпатах

      Сніг випав на горі Піп Іван. Про це свідчить фото, яке виклав Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у своєму фейсбуці. За даними рятувальників, уранці 31 жовтня на високогір’ї Карпат температура повітря становила -7 градусів, а вітер був східний і дув зі швидкістю 2 – 3 метри за секунду. Крім того, було хмарно та можна було спостерігати туман.

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      Коли раніше випадав в Україні сніг

      Перший український сніг випав у окупованому Криму. Сталося це ще наприкінці вересня. Сніг випав на гірському масиві Чатир-даг, неподалік якого розташовується курортна Алушта.

      Вже на початку жовтня снігом засипало українські Карпати – сніжило на Драгобраті, Тростяні та Захарі Беркуті. Пролежав сніговий покрив щонайменше 2 дні.

      У Києві перший сніг випав 7 жовтня, тоді також він був дрібним. Тоді у столиці температура повітря опустилася до 0 градусів.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні Сніг в Україні Київ замело снігом Карпати
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