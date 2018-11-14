Сніг у Києві: як працюють столичні аеропорти

Незважаючи на сильний сніг у Києві 14 листопада, аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-служби аеропортів.



"Працюємо в штатному режимі. Всі рейси за розкладом", – сповістили в аеропорті "Київ".

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У прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль" теж підтвердили, що працюють у штатному режимі, незважаючи на опади.

Забезпечується підготовка злітної смуги і літаків до вильотів за умови снігу. Просимо пасажирів уважно стежити за інформацією на табло щодо розкладу рейсів,

– сповістили в аеропорті "Бориспіль".

Проте, враховуючи погоду і ситуацію на дорогах, все ж краще виїжджати в аеропорт заздалегідь, щоб не спізнитися на рейс.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож Київ погруз а автомобільних заторах.



Окрім того, через снігопад наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху.



На вулиці Києва вже вивели снігоприбиральну техніку.