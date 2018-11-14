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      Сніг у Києві: як працюють столичні аеропорти

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      Сніг у Києві: як працюють столичні аеропорти
      Сніг у Києві: як працюють столичні аеропорти / Ілюстративне фото

      Незважаючи на сильний сніг у Києві 14 листопада, аеропорти "Бориспіль" і "Київ" працюють у штатному режимі.

      Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-служби аеропортів.

      "Працюємо в штатному режимі. Всі рейси за розкладом", – сповістили в аеропорті "Київ".

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      У прес-службі міжнародного аеропорту "Бориспіль" теж підтвердили, що працюють у штатному режимі, незважаючи на опади.

      Забезпечується підготовка злітної смуги і літаків до вильотів за умови снігу. Просимо пасажирів уважно стежити за інформацією на табло щодо розкладу рейсів,
      – сповістили в аеропорті "Бориспіль".

      Проте, враховуючи погоду і ситуацію на дорогах, все ж краще виїжджати в аеропорт заздалегідь, щоб не спізнитися на рейс.

      Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож Київ погруз а автомобільних заторах.

      Окрім того, через снігопад наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху.

      На вулиці Києва вже вивели снігоприбиральну техніку.

      Теги: Сніг в Україні Новини Києва Новини України Київ замело снігом авіація Негода в Україні Погода Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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