Сніг в Україні: Омелян розповів, скільки ДТП сталося за добу

14 листопада в Україні випав перший сніг. Через негоду в деяких містах утворився транспортний колапс, а загалом в країні сталося понад 1000 дорожньо-транспортних пригод.

Про це розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

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"Як ми їздимо на авто... За добу більше 1000 ДТП по всій країні. З них, лише у Києві - 498. 30% водіїв не змінили літню гуму на зимову. Лише 46% були пристебнуті", – підкреслив міністр.

Чиновник відзначив, що згідно з соцопитуваннями, пасками безпеки користується не більше 23% українців.

Міністр закликав водіїв та пасажирів бути обережними на дорозі та обов'язково пристібатися і вчасно міняти літню гуму на зимову, бо це може вберегти життя та убезпечити від трагедії.

Мінімум половини цих смертей, каліцтв, ДТП могло б не бути, якби кожен витратив секунду на початку мандрівки на застібання паску безпеки і годину раз на півроку на вчасну заміну сезонної гуми авто. Бережіть себе!

– підсумував Омелян.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві випав перший сніг у цьому сезоні. Місто виявилось неготовим до такої погоди, тож столиця погрузла в автомобільних заторах. За даними київської міської влади ситуація ще печальніша: у місті сталися 500 ДТП. 70% з них – через масовий виїзд авто на літніх шинах.