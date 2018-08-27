Сніг засипав гори Німеччини, Австрії та Італії наприкінці літа: вражаючі фото

Погода не перестає дивувати жителів Європи. Так, після шаленої багатотижневої спеки, 25-26 серпня гірські райони Італії, Німеччини та Австрії покрилися високим шаром снігу.

Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.

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Зокрема, в центрі та на північному заході Європи температура повітря подекуди опустилася до 15-20 градусів тепла, а висоти більше 2 тисяч метрів засипало снігом. Зокрема, на деяких схилах випало до 40 сантиметрів опадів. Водночас, у низинах температура повітря зараз сягає -4 градуси морозу.

Причиною такої негоди влітку став холодний фронт, який рухається країнами центральної Європи. За словами місцевих жителів, сніг у серпні – це дуже рідкісне і незвичайне явище.

До прикладу, у туристичних місцях біля Зальцбурга, що в Австрії, випало понад 30 сантиметрів снігу, який довелося розгрібати лопатами та спецтехнікою.

На півдні Німеччини, білим шаром покрилася місцевість біля найвищої гори країни - Цугшпітце.

Окрім того, у горах Італії та Швейцарії випало до 40 сантиметрів снігу, тому охочі можуть кататися на лижах.

Phew what a night,

There was #snowfall, alright*,

And everything's looking quite cold.

Show us the #snow,

(we like pictures, you know)

And #snowpics are great to behold!#letitsnow #snowbart #BoMTish



*confirmed down to 300m!



Photo Credit for pics 2, 3 & 4 to Bronwyn Dillon. pic.twitter.com/TJ9Im6V7wE — Bureau of Meteorology, Tasmania (@BOM_Tas) 27 августа 2018 г.

Well, there you have it folks... August 27th, 2018 = snowfall in the Rockies. #abstorm pic.twitter.com/gv8QLlYZpc — Christian Ravary (@Chris_Ravary) 27 августа 2018 г.

Відео засніжених гір в Італії: