Сніг засипав гори Німеччини, Австрії та Італії наприкінці літа: вражаючі фото
Погода не перестає дивувати жителів Європи. Так, після шаленої багатотижневої спеки, 25-26 серпня гірські райони Італії, Німеччини та Австрії покрилися високим шаром снігу.
Відповідні фото та відео публікують очевидці у мережі.
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Зокрема, в центрі та на північному заході Європи температура повітря подекуди опустилася до 15-20 градусів тепла, а висоти більше 2 тисяч метрів засипало снігом. Зокрема, на деяких схилах випало до 40 сантиметрів опадів. Водночас, у низинах температура повітря зараз сягає -4 градуси морозу.
Причиною такої негоди влітку став холодний фронт, який рухається країнами центральної Європи. За словами місцевих жителів, сніг у серпні – це дуже рідкісне і незвичайне явище.
До прикладу, у туристичних місцях біля Зальцбурга, що в Австрії, випало понад 30 сантиметрів снігу, який довелося розгрібати лопатами та спецтехнікою.
На півдні Німеччини, білим шаром покрилася місцевість біля найвищої гори країни - Цугшпітце.
Окрім того, у горах Італії та Швейцарії випало до 40 сантиметрів снігу, тому охочі можуть кататися на лижах.
Відео засніжених гір в Італії: