Сніголавинна небезпека: синоптики зробили застереження для жителів 3 українських областей

У понеділок, 7 січня, в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

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7 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, рятувальники попереджають населення про небезпеку тонкої криги на українських водоймах та проводять профілактичні бесіди у різних областях України.

Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.



Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.



Згодом підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.

Що робити під час сходження лавини: інфографіка