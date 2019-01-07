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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Сніголавинна небезпека: синоптики зробили застереження для жителів 3 українських областей

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      Рятувальники розповіли про сніголавинну небезпеку
      Рятувальники розповіли про сніголавинну небезпеку / Ілюстративне фото

      У понеділок, 7 січня, в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека.

      Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

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      7 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
      – йдеться у повідомленні. 

      Окрім цього, рятувальники попереджають населення про небезпеку тонкої криги на українських водоймах та проводять профілактичні бесіди у різних областях України.

      Нагадаємо, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це більше 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.

      Вранці 5 січня представники окупантів повідомили, що розчистили дорогу від снігу після сходження лавини з підйому гори Ай-Петрі. На рятувальну операцію витратили близько 12 годин.

      Згодом підконтрольне російським окупантам Міністерство транспорту Криму 5 січня через несприятливі погодні умови ухвалило рішення повністю перекрити автомобільну дорогу на гору Ай-Петрі.

      лавина як діяти як врятуватися від лавиниЩо робити під час сходження лавини: інфографіка

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Погода Негода в Україні Сніг в Україні Новини Івано-Франківська Новини Львова ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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