Про це пише 24 Канал з посиланням на RMF24. Йдеться про третій за величиною аеропорт Польщі – у Гданську.

Серйозні перебої в роботі аеропорту Гданськ через сильний снігопад. Деякі рейси скасовано, а багато затримано. Пасажирів просять стежити за статусом своїх рейсів та зв’язатися зі своїми авіакомпаніями, каже Агнешка Міхайлов, речниця аеропорту Гданськ імені Леха Валенси. Г

З суботи в аеропорту Гданська спостерігаються перебої з рухом літаків через сильний снігопад. У неділю для Поморського воєводства діють попередження IMWM 2 рівня – прогнозоване збільшення снігового покриву місцями сягає 50 см. Сильні вітри спричиняють снігопади та хуртовини, що ще більше ускладнює роботу аеропорту. З вечора суботи 14 рейсів було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів. Багато рейсів затримуються. Попередження II рівня щодо сильних снігопадів залишаються чинними для Поморського воєводства в неділю, оголошені Інститутом метеорології та водного господарства (IMGW). Синоптики прогнозують, що помірні та сильні снігопади можуть призвести до збільшення снігового покриву на 20-30 см у деяких районах, а локально – до 50 см. Інститут також попереджає про сильний вітер, який може спричинити вітрові зливи та хуртовини. Погодні умови з суботи також вплинули на роботу Гданського аеропорту імені Леха Валенси. З вечора в аеропорту Гданського панують дуже складні погодні умови. Сильний снігопад ускладнює посадки. Аеропорт залишається відкритим, але кількість снігу завадила деяким екіпажам здійснити посадку , повідомила речниця аеропорту Агнешка Міхайлов.