Снігопад у Києві: Кличко відзначився важливою заявою

До середи, 20 грудня, коли, за прогнозами, має перестати сніжити у Києві, вся комунальна техніка працюватиме на вулицях цілодобово. Наразі ж ситуація у столиці є надзвичайною.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у коментарі ресурсу "Слово і діло".

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"Вся комунальна техніка зараз розчищає вулиці від снігу. Але, зважаючи на те, що за останню добу випала майже півмісячна норма опадів, ситуація є непростою. І сніг не припиняється. Хочу наголосити, що міська влада заборонила в’їзд великовантажної техніки в місто. І звертаємося до правоохоронців уважно контролювати в’їзди у столицю та не пускати вантажівки, щоб не було колапсу, а також заблокованого руху на вулицях", – підкреслив мер Києва.

Крім того, чиновник назвав ситуацію, що склалася, надзвичайною та запевнив, що до середи, 20 грудня, коли снігопад, за прогнозами, має вщухнути, вся комунальна техніка працюватиме на вулицях цілодобово.