Снігопад в Україні: жертвами негоди стали 11 людей

Через снігопад в Україні протягом середи, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод. В аваріях загинули 11 людей та ще 96 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За минулу добу маємо страшну статистику. Через погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини на дорогах країни сталося 1358 ДТП", – сповістили правоохоронці.

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У поліції закликали враховувати дорожню ситуацію під час вибору маршруту руху та не забувати про безпеку за кермом.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві та інших містах випав перший сніг. Це спровокувало чималі затори та автомобільні аварії.