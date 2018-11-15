Снігопад в Україні: жертвами негоди стали 11 людей
Через снігопад в Україні протягом середи, 14 листопада, сталося 1358 дорожньо-транспортних пригод. В аваріях загинули 11 людей та ще 96 постраждали.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
"За минулу добу маємо страшну статистику. Через погодні умови, неуважність, недбалість та інші причини на дорогах країни сталося 1358 ДТП", – сповістили правоохоронці.
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У поліції закликали враховувати дорожню ситуацію під час вибору маршруту руху та не забувати про безпеку за кермом.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві та інших містах випав перший сніг. Це спровокувало чималі затори та автомобільні аварії.
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Джерело: 24 канал
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