Снігопади та ожеледиця: киян просять залишити власні авто вдома
В "Укравтодорі" просять киян не використовувати власні транспортні засоби у понеділок, 26 листопада, через сильні снігопади.
Про це у компанії повідомили на власній сторінці у Facebook.
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Враховуючи прогноз погоди, комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до автомобілістів з проханням, за можливості, не користуватися завтра власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському, щоб пiд час снiгопаду не заважати роботі снігоприбиральної техніки,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що на 26 листопада в Україні оголосили штормове попередження.
Додамо, що раніше в "Укравтодорі" оголосили "жовтий"(другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях 26-27 листопада.
Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України. Сніговий покрив може сягати від 8 до 15 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, в окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь.