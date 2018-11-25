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      Снігопади та ожеледиця: киян просять залишити власні авто вдома

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      В "Укравтодорі" попросили киян залишити 26 листопада автомобілі вдома
      В "Укравтодорі" попросили киян залишити 26 листопада автомобілі вдома / ТСН

      В "Укравтодорі" просять киян не використовувати власні транспортні засоби у понеділок, 26 листопада, через сильні снігопади.

      Про це у компанії повідомили на власній сторінці у Facebook.

      Читайте також: Надзвичайники попередили про сильні снігопади та ожеледь на більшості території України

      Враховуючи прогноз погоди, комунальна корпорація "Київавтодор" звертається до автомобілістів з проханням, за можливості, не користуватися завтра власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському, щоб пiд час снiгопаду не заважати роботі снігоприбиральної техніки,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що на 26 листопада в Україні оголосили штормове попередження.

      Додамо, що раніше в "Укравтодорі" оголосили "жовтий"(другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях 26-27 листопада.

      Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України. Сніговий покрив може сягати від 8 до 15 сантиметрів, на дорогах ожеледиця, в окремих районах – налипання мокрого снігу та ожеледь. 

       

      Теги: Новини Києва Негода в Україні Укравтодор
      Джерело: 24 Канал
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