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      Снігоприбиральна техніка знесла дах легковику: постраждалих немає

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      Снігоприбиральна машина зірвала дах легковику / KyivOperativ

      У Києві снігоприбиральна машина "зняла" дах легковому авто.

      Інцидент стався в районі Мінського проспекту в Києві, повідомляє "Київ оперативний".

      До теми: Сніг і хуртовини накриють Україну 30 – 31 січня: випаде до 30 сантиметрів снігу

      Комунальна снігоприбиральна техніка "прибирала сніг із даху автомобіля Ford", зазначили в повідомлені. 

      Обійшлось без постраждалих.

      У соціальних мережах користувачі почали жартувати на цю тему:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва Курйозні новини
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