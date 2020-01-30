Снігоприбиральна техніка знесла дах легковику: постраждалих немає
У Києві снігоприбиральна машина "зняла" дах легковому авто.
Інцидент стався в районі Мінського проспекту в Києві, повідомляє "Київ оперативний".
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Комунальна снігоприбиральна техніка "прибирала сніг із даху автомобіля Ford", зазначили в повідомлені.
Обійшлось без постраждалих.
У соціальних мережах користувачі почали жартувати на цю тему:
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