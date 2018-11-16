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      Сніговий шторм на сході США призвів до численних ДТП та загибелі людей: фото

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      Сніговий шторм на сході США призвів до численних ДТП
      Сніговий шторм на сході США призвів до численних ДТП / Фото з відкритих джерел

      Потужний сніговий шторм на сході США забрав щонайменше вісім життів, призвів до моторошних ДТП та залишив без електрики десятки тисяч людей.

      Про це повідомили на сайті CNN.

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      Неочікуваний зимовий шторм приніс багато снігу, дощу зі снігом та граду у США, зокрема, частин штату Пенсильванія та Нової Англії випало від 15 до 30 сантиметрів снігу.

      Сніговий шторм у США
      Сніговий шторм у США

      Снігова погода спричинила аварії на дорогах, в яких загинули люди. Поліція штату Нью-Джерсі заявила, що вони відреагували на 555 автомобільних аварій та допомогли 1027 автомобілістам.

      Через аварії водії застрягли на мосту Джорджа Вашингтона, який з'єднує верхній Манхеттен і північний Нью-Джерсі. Засніжені дороги призвели до зупинки транспортних послуг.

      У штатах Індіана, Кентуккі, Огайо, Західна Вірджинія, Вірджинія, Пенсильванії та Нью-Джерсі майже 400 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

      Через негоду були закриті школи та скасовані сотні авіарейсів. Мешканців закликають залишатися вдома, якщо є можливість.

      Нагадаємо, що в цей час у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі. Наразі відомо про 63 загиблих людей, ще 631 – вважають зниклими безвісти. Вогонь знищив близько 9,7 тисяч житлових будівель.

      Теги: Новини України Новини США Аварії та ДТП Погода Жертви
      Джерело: 24 канал
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