Сніговий шторм на сході США призвів до численних ДТП та загибелі людей: фото

Потужний сніговий шторм на сході США забрав щонайменше вісім життів, призвів до моторошних ДТП та залишив без електрики десятки тисяч людей.

Про це повідомили на сайті CNN.

Читайте також: Снігопад в Україні: жертвами негоди стали 11 людей

Неочікуваний зимовий шторм приніс багато снігу, дощу зі снігом та граду у США, зокрема, частин штату Пенсильванія та Нової Англії випало від 15 до 30 сантиметрів снігу.



Сніговий шторм у США

Снігова погода спричинила аварії на дорогах, в яких загинули люди. Поліція штату Нью-Джерсі заявила, що вони відреагували на 555 автомобільних аварій та допомогли 1027 автомобілістам.

Через аварії водії застрягли на мосту Джорджа Вашингтона, який з'єднує верхній Манхеттен і північний Нью-Джерсі. Засніжені дороги призвели до зупинки транспортних послуг.

У штатах Індіана, Кентуккі, Огайо, Західна Вірджинія, Вірджинія, Пенсильванії та Нью-Джерсі майже 400 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Через негоду були закриті школи та скасовані сотні авіарейсів. Мешканців закликають залишатися вдома, якщо є можливість.

at Newark airport Hundreds of passengers standing in queue for the last 7 hours waiting for their turn to cancel/renew tickets. Flights were cancelled by bad weather. There are 4 staff members to attend. Bring more staff to help. There are many seniors & kids #unitedAIRLINES pic.twitter.com/VMO234kih9 — PANKAJ TRIVEDI (@PankajTri29) 16 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що в цей час у Каліфорнії тривають масштабні лісові пожежі. Наразі відомо про 63 загиблих людей, ще 631 – вважають зниклими безвісти. Вогонь знищив близько 9,7 тисяч житлових будівель.