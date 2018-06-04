Сніжана Єгорова звільнилась з каналу "Прямий" після ефіру з екс-чоловіком: деталі скандалу

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка працювала на українському телеканалі "Прямий", вирішила звільнитись з компанії після курйозного опитування для глядачів в ефірі з її екс-чоловіком Антіном Мухарським.

Жінка у Facebook заявила, що в ефірі передачі "Поярковnews" 1 червня за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, "кого врятувати" і "не дати вбити ворогу": Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

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Шукаю роботу! Прошу! Репост! Спасибі телеканалу "Прямий", за те, що на стадії свого створення дали можливість вірити в те, що врешті-решт ми прийдемо до цивілізації і створити авторську платформу "Територія Позитиву", яка дала багатьом талановитим і порядним людям вголос заявити про своє існування. Прикро, що найстрашніший ворог, який вбиває, знаходиться найближе,

– зазначила Єгорова в соцмережі.



Скандальне опитування в програмі "Поярковnews на каналі "Прямий"

Телеведуча додала, що саме в День захисту дітей ведучий ефіру Сергій Поярков запропонував глядачам телеканалу зробити такий вибір: "Багатодітну матір, яка одна виховує і живе з ними в Україні або багатодітного батька – аліментщика, який покинув вже дві сім'ї і всім своїм малолітнім дітям має виплачувати гроші, які з нього стягуються в примусовому порядку".

За даними телеканалу, в телефонному опитуванні цього телевізійного ефіру взяли участь 2764 телеглядача, 79% з яких зробили вибір на користь Мухарського. Ведуча також звинуватила у відсутності професійної етики не лише Пояркова, а й співведучу передачі Ірину Ратушну.



Скандальне опитування в програмі "Поярковnews на каналі "Прямий"

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Нагадаємо, що Сніжана Єгорова та Антін Мухарський перебували у шлюбі з 2006 по 2015 рік. Протягом трьох років після розлучення між екс-подружжям не зникає напруга щодо виплати аліментів. У Єгорової та Мухарськогоє троє спільних дітей, які залишилися жити з телеведучою.



Також нещодавно Антін Мухарський покинув Україну та намагається отримати політичний притулок у Європі. Нещодавно шоумен у своєму Facebook розповів про труднощі свого емігрантського життя.