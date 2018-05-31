Американський репер, актор та продюсер Snoop Dogg, встановив світовий рекорд, і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса, приготувавши найбільший коктейль у світі.

Напій він готував спільно з Warren G і ще кількома людьми. В результаті обсяг коктейлю перевищив той, який раніше значився в книзі рекордів Гіннеса, йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Snoop Dogg

Обсяг коктейлю склав 500 літрів, а на його приготування пішло 180 пляшок джину і 38 глечиків апельсинового соку.



Snoop Dogg готує коктейль

Коктейль отримав назву "Paradise". До його складу входять джин і сік. Як зізнався репер, це його найулюбленіший напій. Навіть у першому альбомі виконавця під назвою "Doggystyle" є композиція "Gin and Juice" (Джин та Сік).



Snoop Dogg готує коктейль

Представник організації Guinness нагородив репера своїм сертифікатом, яким музикант поділився у своєму Instagram.



Snoop Dogg отримує сертифікат