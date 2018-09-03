Собак з притулку "працевлаштували" на тенісному турнірі: милі кадри
Щороку у бразильському місті Сан-Паулу відбувається професійний тенісний турнір Brasil Open серед чоловіків, який проходить на ґрунтових кортах місцевого спортивного комплексу.
З 2016-го року організатори турніру вирішили зробити його особливим, взявши за помічників собак із місцевих притулків.
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Тварини "підпрацьовують" своєрідними болбоями. Під час розминок вони підбирають м'ячі, які вийшли з гри і приносять їх назад тенісистам.
Щоправда, іноді спортсменам доводиться трохи поборотись за м'яч – собаки думають, що ті з ними таким чином граються.
Собаки приносять м'ячі на тенісному турнірі в Бразилії
За два роки кількість собак болбоїв на кортах турніру в Сан-Паулу зросла з 4 до 10.
Дивіться відео, як собаки приносять м'ячі на Brasil Open: