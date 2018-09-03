Собак з притулку "працевлаштували" на тенісному турнірі: милі кадри

Щороку у бразильському місті Сан-Паулу відбувається професійний тенісний турнір Brasil Open серед чоловіків, який проходить на ґрунтових кортах місцевого спортивного комплексу.

З 2016-го року організатори турніру вирішили зробити його особливим, взявши за помічників собак із місцевих притулків.

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Тварини "підпрацьовують" своєрідними болбоями. Під час розминок вони підбирають м'ячі, які вийшли з гри і приносять їх назад тенісистам.

Щоправда, іноді спортсменам доводиться трохи поборотись за м'яч – собаки думають, що ті з ними таким чином граються.



Собаки приносять м'ячі на тенісному турнірі в Бразилії

За два роки кількість собак болбоїв на кортах турніру в Сан-Паулу зросла з 4 до 10.

Rescue dogs are trained to be ball boys for the Brazilian open... This is why tennis is amazing pic.twitter.com/EJV6W9tCU7 — Shantanu (@ShantanuJhaveri) 1 березня 2016 р.

How cool is this!? Shelter dogs were "ball boys" at the Brazilian Open! https://t.co/5KBLgVU6wQ pic.twitter.com/mP0iqRt4Zu — Animal Humane Society (@Animal_HumaneMN) 3 березня 2016 р.

Дивіться відео, як собаки приносять м'ячі на Brasil Open: