Телеведучий зустрів пса на одній із заправок поблизу села Ладижинка, коли повертався з відрядження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Руслана Сенічкіна.

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Чому собака постійно приходить на АЗС

За словами працівника заправки, вже майже два роки цей пес приходить сюди й чекає на свого хазяїна. Він тут працював і завжди брав собаку на роботу, а потім вони разом йшли додому. Проте хлопець загинув на війні.

Сенічкіну вдалося з'ясувати, що господар собаки Савранський Олексій загинув 18 квітня 2023 року на Донеччині.

Пес миттєво реагує, коли говориш "Льошка, "Льоха"… Спитав, як звати хлопця. Олексій Савранський. Бігом в пошук,

– каже Сенічкін.

Собака чекає на свого господаря: дивіться відео

Він також додав, що песик добрий, і навіть ластиться. Проте в очах собаки "тотальна печаль і… надія, що зараз вийде його Льошка і вони як завжди разом підуть додому".

Водночас ведучий зазначив, що рідні та знайомі загиблого піклуються про собаку та його не потрібно рятувати, а цю історію він розповів, щоб показати безумовну вірність і любов.