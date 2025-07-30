Поліція розпочала розслідування щодо жорстокого поводження з твариною на Білоцерківщині. Мовиться про відео, де собака повісилася на паркані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Що відомо про трагічну смерть собаки?

25 липня до поліції зателефонувала зооволонтер та повідомила щодо можливого жорстокого поводження з собакою на території приватного домоволодіння у Рокитнянській громаді.

На місці правоохоронці знайшли тіло мертвого пса. Зі слів господаря, тварина загинула зранку, коли зачепилась за нашийник у спробі перестрибнути через паркан.

Тіло собаки вилучено для проведення відповідної експертизи. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Крім того, правоохоронці встановили особу, яка фіксувала стан собаки на відео за допомогою мобільного телефону. Наразі вирішується питання щодо притягнення її до відповідальності,

– додали у поліції.

До речі, нещодавно у Києві волонтери виявили вовка, який два роки жив у квартирі. Маленьке вовченя з рахітом продали через інтернет. Нині його доставили до притулку.