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Собака допоміг американці виявити онкохворобу: деталі

1338 Читать новость на русском
Собака допомогла виявити онкохворобу
Собака допомогла виявити онкохворобу / Фото з вільних джерел

У США звичайний собака врятував життя американці Лорен Готьє. Домашній улюбленець допоміг жінці виявити карциному – рак шкіри.

"Рятувальником" виявився одноокий пес породи тріїн-уокер кунхаунд. Собака весь час обнюхував ніс Лорен Готьє, що дуже дивувало власницю тварини.

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Собака почав обнюхувати мій ніс, майже торкалася його і постійно на мене дивилася,
– згадує Лорен Готьє.

Така нетипова поведінка домашнього улюбленця насторожила американку, відтак жінка вирішила звернутись до лікаря для обстеження. Лікарі діагностували в неї карциному – найпоширенішу форму раку шкіри.

Жінка зізналась, що собака ніколи не проходила курсу дресування. Однак, за словами лікарів шпиталю Mount Sinai, пес міг чути леткі сполуки, які виділяють ракові пухлини. Саме тому тварина зреагувала на недугу Лорен Готьє.

Теги: LifeStyle Новини США світ тварин Рак
Джерело: The Cut
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