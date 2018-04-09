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Собака вразив усіх катанням на поні: милі відео

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Поні Крикет та його вірний друг пес
Поні Крикет та його вірний друг пес / Соцмережі

У американському штаті Міссурі фермерка Келлі Шенкер, коли одного разу повернулася додому, побачила неочікувану картину – її одноокий карликовий поні Крикет катав на спині сусідського пса породи коргі.

Як повідомляє ресурс The Dodo, відео з таким незвичним випадком раптово стало вірусним, щоправда люди здебільшого не вірили, що невеликий собака може самостійно залізти на спину коня, та звинуватили Келлі в тому, що вона сама підсадила тварину на поні.

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Але незабаром сталося те, що розвіяло всі сумніви – Келлі була вдома, коли раптом почула шум з боку вулиці. З вікна вона побачила, як сусідський коргі намагається застрибнути на Крикета. І собаці це вдалося – вони знову стали кататися разом

Зауважимо, що Крикету – 5 років, а його висота складає трохи більше ніж 90 сантиметрів. Шенкер купила його рік тому, закохавшись в цю конячку з першого погляду. Однак, сім місяців тому поні втратив око в результаті нещасного випадку.

Собака покатався на поні у США: відео

Теги: LifeStyle Новини США світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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