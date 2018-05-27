Собака "всиновив" 9 каченят: дуже милі кадри

У Великобританії лабрадор на прізвисько Фред став прийомним "батьком" для 9 каченят.

Як пише британський таблоїд The Mirror, мама-качка несподівано зникла і 10-річний собака взяв їх під "свою лапу".

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Миле сімейство живе у замку Монфітхет, що у графстві Ессекс.



Лабрадор Фред всиновив каченят 9 каченят

Кинутих напризволяще каченят знайшов штатний співробітник замку.

Спочатку персонал переймався, хто доглядатиме за малими свійськими птахами.

Ми знали, що качка гніздилася. А потім раптово з'явилися ці каченята, але їх мами ніде не було. Ми думаємо, що, можливо, її з'їла лисиця,

– припустив директор замку Джеремі Голдсміт.

Проте чотирилапий батько доглядає за виводком не гірше за маму. Лабрадор дозволяє каченятам кататись у нього на спині і грітись під його теплою лапою.



Лабрадор Фред дозволяє каченятам пустувати

Дивіться відео, як лабрадор доглядає за каченятами у Великобританії: