Собаки-кур'єри: у США розробили унікальну доставку майбутнього

Компанія Continental розробила унікальну концепцію доставки майбутнього. Безпілотні шатли-кур'єри розвозитимуть пакунки адресатам, а роботи-собаки кластимуть їх просто під двері.

Continental Urban Mobility Experience – це концепт абсолютно нового сервісу, який, вірять розробники, принесе інновації в кожен дім.

Як "дерева" можуть виробляти електроенергію – читайте у матеріалі 24 каналу.

Німці пропонують розміщувати роботів-кур'єрів на борту компактних електромобілів, які курсуватимуть від адресата до адресата, і, певна річ, будуть повністю автономними. Розробники спеціально створили для такої "служби" робособаки. До останнього доклали руку робототехніки з ANYbotics, відомі своїми розробками чудернацьких чотирилапих машин.



Безпілотник від компанії Continental

Доставка замовлень просто на поріг клієнту – це ринок, який, на думку стратегів з Continental, з часом тільки зростатиме. Компанія бачить сервіс як невіддільну частину більш загальної концепції міської мобільності. І автономна кур'єрська служба, де в одній команді працюватимуть безпілотні автомобілі й роботи, одне з рішень у цьому напрямку.