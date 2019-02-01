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      Собаки-кур'єри: у США розробили унікальну доставку майбутнього

      Інновації 7 Читать новость на русском

      Компанія Continental розробила унікальну концепцію доставки майбутнього. Безпілотні шатли-кур'єри розвозитимуть пакунки адресатам, а роботи-собаки кластимуть їх просто під двері.

      Continental Urban Mobility Experience – це концепт абсолютно нового сервісу, який, вірять розробники, принесе інновації в кожен дім.

       Як "дерева" можуть виробляти електроенергію – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      Німці пропонують розміщувати роботів-кур'єрів на борту компактних електромобілів, які курсуватимуть від адресата до адресата, і, певна річ, будуть повністю автономними. Розробники спеціально створили для такої "служби" робособаки. До останнього доклали руку робототехніки з ANYbotics, відомі своїми розробками чудернацьких чотирилапих машин. 

      доставка майбутнього
      Безпілотник від компанії Continental

      Доставка замовлень просто на поріг клієнту – це ринок, який, на думку стратегів з Continental, з часом тільки зростатиме. Компанія бачить сервіс як невіддільну частину більш загальної концепції міської мобільності. І автономна кур'єрська служба, де в одній команді працюватимуть безпілотні автомобілі й роботи, одне з рішень у цьому напрямку.

      Теги: Новини США
      Джерело: 24 канал
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