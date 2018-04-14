Собаки обманюють, – вчені здивували новим дослідженням

Домашні улюбленці не лише часто нами маніпулюють, а й притворяються, щоб отримати бажане. Відповідне дослідження здійснили вчені з Швейцарії.

Про це пишуть на Animal Cognition.

Саме собаки, яких часто вважають найвірнішими тваринами, здатні на тактичний обман. Науковці провели експеримент на 27 собаках, де їх вчили приводити людей до трьох ящиків: один містив улюблені собачі ласощі, другий – менш смачну їжу, а третій був порожнім. Також до чотирилапих приставили два типи опікунів.

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Одні опікуни ділились на фініші вмістом ящика, а інші – забирали все собі. У перший день досліджень тварини чесно приводили всіх людей до "найсмачніших" ящиків, але на наступний день вони зрозуміли, хто саме може з ними поділитися смаколиками і користувались цим становищем.

"Ці результати показують, що собаки здатні розрізняти наміри партнерів, та вказують на гнучкість тварин у питанні регулювання своєї поведінки. Тобто вони здатні на тактичний обман", – поділилися висновком дослідники.