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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Собаки стануть новою загрозою для людства, – вчені

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Собаки можуть стати природним резервуаром вірусу грипу
Собаки можуть стати природним резервуаром вірусу грипу / unsplash.com

Вчені з США прийшли до висновку, що собаки можуть стати природним резервуаром вірусу грипу, який ймовірно буде причиною наступної пандемії.

Американські вчені зв'язалися з китайськими колегами і отримали від них кілька десятків проб, зібраних ветеринарами під час подібних епідемій, пише MedicalXpress.

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Вони виділили з них 16 нових штамів грипу, про існування яких вони раніше не знали.

Виявилося, що в ДНК 16 інфекційних агентів містяться фрагменти трьох штамів, що циркулюють серед китайських свиней, – північноамериканського H3N2, євразійського пташиного H1N1 і свинячого H1N1, який став причиною пандемії в 2009 році.

Поки не зрозуміло, чи може цей вірус проникати і в організм людей - зараз учені намагаються зрозуміти, чи так це, проводячи досліди на культурах клітин людських легенів. З іншого боку, вже зараз можна сказати, що вірус грипу "прижився" серед собак і що наступна епідемія може бути породжена не свинями або курми, а собаками.

via GIPHY

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Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування світ тварин епідемія
Джерело: 24 Канал
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