Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Тернопільської області.

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У Тернополі розслідують жорстокість щодо пса

Так, 21 червня близько 21 години поліція отримала повідомлення про те, що у Тернополі на бульварі Симона Петлюри викинули собаку з 8-го поверху багатоповерхівки.

Правоохоронці прибули на місце та встановили особу, причетну до незаконного поводження з твариною. Виявилося, що це 38-річний житель обласного центру.

Собаку породи кокер-спанієль, що отримала травму ніг, зоозахисники доставили до ветеринарної клініки,

– вказали у поліції.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту.

Зауважимо, кілька днів тому ми розповідали історію песика Річарда, який врятував господаря під час атаки Росії у ніч на 17 червня. Власник тваринки жив у тому самому будинку, куди влучив снаряд. Проте тої ночі собака втік, а хлопець вирушив на його пошуки. Нині Річарда знайшли.