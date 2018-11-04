Собчак зганьбилася "крадіжкою" допису

Російську журналістку та колишню кандидатку у президенти Росії Ксенію Собчак підловили на використанні чужих дописів. Зокрема, вона видала за свої думки з одного популярного пабліку із цитатами.

Так, на плагіаті зловив політикиню російський письменник і телеведучий Сергій Мінаєв.

Читайте також: Ольгу Сушко відсторонили від посади шеф-редактора Vogue Україна: що відомо про скандал

"Пережували історію з українським Vogue і сплагіадженим листом головного редактора. А ось дивіться, як СММник Ксенії Анатоліївни черпає натхнення з сайтів "Розумні цитати великих людей", – зазначив він на своєму Telegram-каналі.



Собчак зловили на плагіаті: фото

Також публіцист виклав оригінал і зауважив, що той зібрав набагато менше лайків, аніж сплагіаджений допис Собчак.



Оригінальний допис, який сплагіатила Собчак

До слова, нещодавно з’явилася інформація, що Ксенія Собчак чекає на поповнення в сім’ї – це у неї буде друга дитина.