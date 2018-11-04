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      Собчак зганьбилася "крадіжкою" допису

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      Собчак спіймали на плагіаті
      Собчак спіймали на плагіаті / Getty Images

      Російську журналістку та колишню кандидатку у президенти Росії Ксенію Собчак підловили на використанні чужих дописів. Зокрема, вона видала за свої думки з одного популярного пабліку із цитатами.

      Так, на плагіаті зловив політикиню російський письменник і телеведучий Сергій Мінаєв.

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      "Пережували історію з українським Vogue і сплагіадженим листом головного редактора. А ось дивіться, як СММник Ксенії Анатоліївни черпає натхнення з сайтів "Розумні цитати великих людей", – зазначив він на своєму Telegram-каналі. 


      Собчак зловили на плагіаті: фото 

      Також публіцист виклав оригінал і зауважив, що той зібрав набагато менше лайків, аніж сплагіаджений допис Собчак.


      Оригінальний допис, який сплагіатила Собчак 

      До слова, нещодавно з’явилася інформація, що Ксенія Собчак чекає на поповнення в сім’ї – це у неї буде друга дитина.

      Теги: Новини Росії LifeStyle Ксенія Собчак Скандал
      Джерело: 24 канал
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