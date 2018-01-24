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Собчак жорстко висловилася за перепоховання тіла Сталіна

17:06, сьогодні 879 Читать новость на русском
Собчак хоче перепоховання Сталіна
Собчак хоче перепоховання Сталіна / РБК

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак прокоментувала ситуацію навколо комедії "Смерть Сталіна". Вона висловила думку, що настав час перепоховати тіло генсека ЦК КПРС Йосипа Сталіна.

Про це Собчак написала у своєму Instagram.

Зазначимо, що напередодні Мінкультури РФ відкликало прокатне посвідчення на британську сатиричну кінокомедію "Смерть Сталіна", яка повинна була вийти у прокат 25 січня.

"Сталін помер 65 років тому, він закопаний у центрі Москви, і давно вже пора перепоховати, його місце в історії поряд з Гітлером, Каддафі та іншими, чиє місце поховання невідоме. Я б сказала, що він живий тільки в серцях тих, хто його захищає, але мені здається, що у них немає серця. А вже заборона жартувати над Сталіним – за гранню!", – мовиться у дописі Собчак.

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Сталин умер 65 лет назад, он закопан в центре Москвы - и давно уже пора перезахоронить, его место в истории – рядом с Гитлером, Каддафи и другими, чье место захоронения неизвестно. Я бы сказала, что он жив только в сердцах тех, кто его защищает, но мне кажется что у них нет сердца. А уж запрет шутить над Сталиным - за гранью! Господин Мединский! В Конституции РФ (ст. 29 ч. 5) сказано: «Цензура запрещена», там в конце предложения стоит точка, как бы вам ни хотелось дописать туда дюжину оговорок. Там же, в Конституции, перечислены и все возможные ограничения свободы слова, и «оскорбления чувств сталинистов» в этом списке нет. Вы едва не нарушили Конституцию Российской Федерации. «Едва» – потому что нарушить ее у вас не получится. Не существует такой юридической процедуры, как «отзыв прокатного удостоверения» на этих основаниях, сначала придется признать его экстремистским, и именно поэтому удостоверение на «Смерть Сталина» до сих пор висит в реестре. Не нарушайте ни дух, ни буквы закона. Я призываю руководство кинотеатров просто игнорировать эту напыщенную и незаконную болтовню. Не бойтесь, показывайте кино. Кому не нравится - пусть не смотрит. И мы в предвыборном штабе в ближайшие дни организуем просмотр этого смешного фильма. Сталин мертв, и посмеяться над ним - самое доброе, что мы можем сделать.

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Теги: Новини політики Новини Росії Історія Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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