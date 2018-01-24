Собчак жорстко висловилася за перепоховання тіла Сталіна

Кандидат на пост президента Росії Ксенія Собчак прокоментувала ситуацію навколо комедії "Смерть Сталіна". Вона висловила думку, що настав час перепоховати тіло генсека ЦК КПРС Йосипа Сталіна.

Про це Собчак написала у своєму Instagram.

Зазначимо, що напередодні Мінкультури РФ відкликало прокатне посвідчення на британську сатиричну кінокомедію "Смерть Сталіна", яка повинна була вийти у прокат 25 січня.

"Сталін помер 65 років тому, він закопаний у центрі Москви, і давно вже пора перепоховати, його місце в історії поряд з Гітлером, Каддафі та іншими, чиє місце поховання невідоме. Я б сказала, що він живий тільки в серцях тих, хто його захищає, але мені здається, що у них немає серця. А вже заборона жартувати над Сталіним – за гранню!", – мовиться у дописі Собчак.

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