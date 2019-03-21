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      Собівартість продукції "Метінвесту" збільшилася на 35%, значно зросли витрати на транспорт

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      Продукція "Метінвесту"
      Продукція "Метінвесту" / cfts.org.ua

      На показник вплинули витрати на транспорт, зростання зарплати персоналу і операційні курсові збитки.

      Собівартість продукції, виробленої на підприємствах гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2018 році зросла на 35% в порівнянні з попереднім роком до 9,093 млрд доларів. Істотний вплив на збільшення показника собівартості продукції надали збільшені транспортні витрати.

      Про це пише ЦТС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

      Собівартість зросла в основному через збільшення вартості товарів і послуг для перепродажу на 1,339 млрд доларів, переважно чушкового чавуну і металопродукції, а також через зростання споживання закуповуваної сировини зважаючи на збільшення виробництва коксу, агломерату, рідкого чавуну і сортового прокату, зростання цін на лом і феросплави (311 млн доларів), зростання витрат на енергоресурси на 175 млн доларів на тлі підвищення цін і обсягів споживання, збільшення витрат на персонал на 166 млн доларів через підвищення зарплати на виробничих активах (двічі, як в 2017 році, так і в 2018-му за підсумками піврічної оцінки персоналу: на 15% в червні 2017-го, на 5% в жовтні 2017-го, на 25% в квітні 2018-го, на 10 % в жовтні 2018-го) і відповідних соцвнесків.

      Крім того, зросли витрати на транспортування сировини і матеріалів на 87 млн ​​доларів, головним чином, на тлі збільшення витрат на з/д перевезення в США, пов'язані з внутрішніми поставками вугілля, збільшенням плати за користування вагонами в Україні, а також зростанням обсягів з/д перевезень.

      У процентному співвідношенні до консолідованої виручки собівартість реалізованої продукції зросла на 1 п.п. в порівнянні з 2017 роком до 77% в 2018 році.

      У 2018 році витрати на дистрибуцію зросли на 23% до 885 млн доларів в основному через зростання вартості послуг з транспортування. Зростання витрат на з/д послуги на 54 млн доларів переважно обумовлений збільшенням плати за користування вагонами в Україні на тлі збільшення перевезень залізорудної і металопродукції залізницею. Витрати на фрахт виросли на 52 млн доларів через збільшення на 27% обсягів реалізації металопродукції в Європу, Близький Схід і Північну Африку, Південно-Східну Азію, Північну Америку та інші регіони, а також через глобальне зростання ставок фрахту на тлі підвищення цін на нафту на 31%, що було частково компенсовано скороченням обсягів реалізації залізорудної продукції в Китай на 50%. Інші транспортні витрати, пов'язані з навантаженням/розвантаженням і зберіганням, виросли на 54 млн доларів через збільшення обсягів реалізації чушкового чавуну в Північну Америку, а також плоского прокату і квадратної заготовки в країни Близького Сходу і Північної Африки і Південно-Східної Азії. Це також було частково компенсовано скороченням обсягів реалізації залізорудної продукції в Китай.

      У процентному співвідношенні до консолідованої виручки витрати на дистрибуцію знизилися на 1 п.п. в порівнянні з попереднім роком до 7% в 2018 році.

      У 2018 році загальні та адміністративні витрати зросли на 17% до 226 млн доларів головним чином через збільшення витрат на оплату праці та професійних послуг. У процентному співвідношенні до консолідованої виручки загальні та адміністративні витрати не змінилися і склали 2% в 2018 році.

      У 2018 році інші операційні витрати склали 120 млн доларів у порівнянні з 39 млн доларів інших операційних доходів роком раніше. В першу чергу, це було пов'язано з операційними курсовими збитками в розмірі 70 млн доларів в звітному періоді через переоцінку торгової дебіторської заборгованості. У 2017 році операційні курсові доходи склали 66 млн доларів. Крім того, знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості зросла на 66 млн доларів, в основному, через знецінення ПДВ до відшкодування активів, контроль над якими був втрачений, в розмірі 46 млн доларів. Витрати на благодійність і соціальну діяльність зросли на 6 млн доларів в результаті збільшення інвестицій в містах присутності. Це було частково компенсовано збільшенням інших доходів на 14 млн доларів і списанням деякої кредиторської заборгованості в розмірі 33 млн доларів.

      У процентному співвідношенні до консолідованої виручки інші операційні витрати в 2018 році склали 1% (0% у 2017 році).

      "Метінвест" є вертикально-інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

      Раніше ЦТС писав про те, що податкові відрахування "Метінвесту" виросли на 50%. Компанія збільшила виплату податків і зборів до 22,2 млрд гривень.

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      Теги: Фінанси Металургія
      Джерело: 24 Канал
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