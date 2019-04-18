Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів: коли туристи зможуть знову зайти у храм

Культову французьку святиню, Нотр-Дам де Парі, закриють для відвідувачів. Кілька років туди не пускатимуть нікого, окрім реставраторів.

Так, Собор Паризької Богоматері буде закритим декілька років, поки триватиме його відбудова. Про це повідомила адміністрація святині. Щоправда, поки невідомо, куди відправлять 67 співробітників та духовних осіб Нотр-Даму, які досі працювали і служили у Соборі, передає DW.

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Перше, що зроблять реставратори – спорудять для Нотр-Дам де Парі покрівлю, аби захистити пам'ятку, яка тепер стоїть без даху, від негативного атмосферного впливу. Саме це на цей момент вважається пріоритетним завданням. Лише потім архітектори та інженери візьмуться за експертну оцінку завданої вогнем шкоди.

Зазначимо, що президент Франції Емануель Макрон вважає, що відновити після пожежі собор Нотр-Дам можна впродовж п'яти років.

Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?

Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

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