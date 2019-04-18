13:51
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів: коли туристи зможуть знову зайти у храм

      125 Читать новость на русском
      Нотр-Дам де Парі після пожежі
      Нотр-Дам де Парі після пожежі / фото з відкритих джерел

      Культову французьку святиню, Нотр-Дам де Парі, закриють для відвідувачів. Кілька років туди не пускатимуть нікого, окрім реставраторів.

      Так, Собор Паризької Богоматері буде закритим декілька років, поки триватиме його відбудова. Про це повідомила адміністрація святині. Щоправда, поки невідомо, куди відправлять 67 співробітників та духовних осіб Нотр-Даму, які досі працювали і служили у Соборі, передає DW.

      Читайте також: Франція оголосить міжнародний конкурс на реставрацію Нотр-Даму: який вигляд може мати Собор

      Перше, що зроблять реставратори – спорудять для Нотр-Дам де Парі покрівлю, аби захистити пам'ятку, яка тепер стоїть без даху, від негативного атмосферного впливу. Саме це на цей момент вважається пріоритетним завданням. Лише потім архітектори та інженери візьмуться за експертну оцінку завданої вогнем шкоди.

      Зазначимо, що президент Франції Емануель Макрон вважає, що відновити після пожежі собор Нотр-Дам можна впродовж п'яти років.

      Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?

      Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

      Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.
      Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.
      Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

       

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      47497
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура Реконструкція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сьогодні , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 82
      Давайте жити як нація, а не як натовп
      сьогодні , 13:26 Давайте жити як нація, а не як натовп
      Артем Овдієнко 298
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      1171
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 12:29 Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 48777
      Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      сьогодні , 12:00 Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      Анастасія Кримова 929
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук