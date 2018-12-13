Під стінами резиденції патріарха Київського Філерата триває Архієрейський собор УПЦ Київського патріархату, у якому беруть участь понад 40 осіб. Саме там представники КП мають чітко сформулювати свої пропозиції щодо того, що саме має бути в статуті нової церкви, а також оголосити, хто буде їх кандидатом на посаду предстоятеля єдиної помісної.

Як стало відомо, в УПЦ КП вже обрали свого кандидата в очільники Єдиної помісної церкви, проте ім'я претендента наразі оголошувати не будуть.

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Одним із ймовірних очільників єдиної помісної церкви є патріарх Філарет, якому у січні 2019 року виповниться 90 років. Та в УПЦ МП наголосили, що за нього на Об'єднавчому соборі голосувати не будуть. Також в Константинополі натякнули, що його фігура не є "об'єднавчою".



Патріарх Київський Філарет

Іншим кандидатом є 39-річний митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній. Він також є намісником Філарета. Тобто, якщо з патріархом щось станеться, то саме Епіфаній займе місце Блюстителя патріаршого престолу.

Хто такий Блюститель патріаршого престолу?Це православний єпископ, що тимчасово виконує обов'язки Патріарха як предстоятель помісної Церкви.

Митрополит Епіфаній – людина освічена, знає багато іноземних мов. Вивчав філософію в Афінському університеті в Греції.



Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній

Ще одним кандидатом є 52-річний митрополит Волинський і Луцький Михаїл. Релігійну освіту отець здобув в духовній академії міста Санкт-Петербург, до цього працював моряком. На Волині його поважають за тверду патріотичну позицію.



Митрополит Волинський і Луцький Михаїл

Позиція Вселенського патріархату – щоб було три кандидати. Але оскільки Автокефальна церква відмовляється висувати свого кандидата, то залишається лише МП і КП. Якщо від нас вимагатимуть двох кандидатів, то виходить, що наша церква повинна розділитися у своїх думках. Ми не зовсім згодні з такою позицією і хочемо висувати одного кандидата,

– зазначав раніше митрополит Іоанн.

Як стало відомо згодом, у Київському патріархаті УПЦ обрали єдиного кандидата.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.