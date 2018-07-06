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Сочі затопило: матч Росія – Хорватія на Чемпіонаті світу під загрозою зриву (фото та відео)

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Сочі затопило перед матчем збірної Росії
Сочі затопило перед матчем збірної Росії

За день до матчу чвертьфіналу між збірними Хорватії та Росії у Сочі, де має відбутися матч, пройшла чимала злива. Частина міста опинилася під водою. А збірній Хорватії довелося перенести своє тренування через негоду.

При цьому затопило саме район Адлер, де і розміщений стадіон "Фішт", на якому має відбутися матч.

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Відео затопленого Сочі

Нагадаємо, гра збірної Хорватії проти футболістів країни-агресора повинна відбутися у суботу, 7 липня у Сочі.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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