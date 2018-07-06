Сочі затопило: матч Росія – Хорватія на Чемпіонаті світу під загрозою зриву (фото та відео)
За день до матчу чвертьфіналу між збірними Хорватії та Росії у Сочі, де має відбутися матч, пройшла чимала злива. Частина міста опинилася під водою. А збірній Хорватії довелося перенести своє тренування через негоду.
При цьому затопило саме район Адлер, де і розміщений стадіон "Фішт", на якому має відбутися матч.
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Відео затопленого Сочі
Нагадаємо, гра збірної Хорватії проти футболістів країни-агресора повинна відбутися у суботу, 7 липня у Сочі.
Джерело: 24 Канал
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