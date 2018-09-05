Софі Тернер, Пріянка Чопра та брати Джонас сходили на подвійне побачення: фото
Не так довго брати Джонас були завидними холостяками, однак за останній рік їхні сімейні статуси значно змінилися. 29-річний Джо зробив пропозицію зірці серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, а 25-річний Нік цього літа одружився з акторкою Пріянкою Чопрою.
Так, брати Джонас зі своїми коханими відвідали Чемпіонат США з тенісу. Спільне фото опублікував Нік Джонас на своїй сторінці в Instagram.
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Разом з парами на турнірі була присутня мати Пріянки Мадху Чопра, пише видання Daily Mail.
Нік Джонас, Пріянка Чопра та її мати
Джерело: 24 Канал
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