Софі Тернер, Пріянка Чопра та брати Джонас сходили на подвійне побачення: фото

Брати Джонас з Софі Тернер та Пріянкою Чопрою / SplashNews.com

Не так довго брати Джонас були завидними холостяками, однак за останній рік їхні сімейні статуси значно змінилися. 29-річний Джо зробив пропозицію зірці серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, а 25-річний Нік цього літа одружився з акторкою Пріянкою Чопрою.