Софія Ротару показала, як святкує день народження: фото
Зірка української естради Софія Ротару 7 серпня святкує свій день народження. Артистці виповнився 71 рік.
Ротару святкує день народження у сімейному колі і показала кілька кадрів у мережі.
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Софії Ротару – 71!
До такої події артистка обрала білу сукню у дрібний чорний горошок. Її рідні прикрасили будинок кульками у формі єдинорогі та квітами.
Ротару вражає своїм молодим виглядом
Внучка Софії Ротару – Соня Євдокименко
Також Софію Михайлівну привітав її син Руслан та невістка Світлана.
Нагадаємо, свій ювілей Ротару відзначала також з родиною на розкішній віллі в Італії.
Джерело: 24 Канал
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