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Софія Ротару показала, як святкує день народження: фото

922 Читать новость на русском
Софії Ротару – 71!
Софії Ротару – 71! / Фото з Іnstagram

Зірка української естради Софія Ротару 7 серпня святкує свій день народження. Артистці виповнився 71 рік.

Ротару святкує день народження у сімейному колі і показала кілька кадрів у мережі.

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Софії Ротару – 71!

До такої події артистка обрала білу сукню у дрібний чорний горошок. Її рідні прикрасили будинок кульками у формі єдинорогі та квітами.

Ротару вражає своїм молодим виглядом

Внучка Софії Ротару – Соня Євдокименко

Також Софію Михайлівну привітав її син Руслан та невістка Світлана.

 

Допис, поширений Rus (@rusevdokimenko)

 

С Днём Рождения! @sofiarotaru.official ️Ценим, любим ️

Допис, поширений Svetlana Evdokimenko (@svetika)

Нагадаємо, свій ювілей Ротару відзначала також з родиною на розкішній віллі в Італії. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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