Софія Ротару показала, як святкує день народження: фото

Зірка української естради Софія Ротару 7 серпня святкує свій день народження. Артистці виповнився 71 рік.

Ротару святкує день народження у сімейному колі і показала кілька кадрів у мережі.

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Софії Ротару – 71!

До такої події артистка обрала білу сукню у дрібний чорний горошок. Її рідні прикрасили будинок кульками у формі єдинорогі та квітами.

Ротару вражає своїм молодим виглядом

Внучка Софії Ротару – Соня Євдокименко

Також Софію Михайлівну привітав її син Руслан та невістка Світлана.

Допис, поширений Rus (@rusevdokimenko) 6 Сер 2018 р. о 11:21 PDT

Нагадаємо, свій ювілей Ротару відзначала також з родиною на розкішній віллі в Італії.