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Софія Ротару повернулася в Україну з російської лікарні: фото

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Софія Ротару повернулася додому
Софія Ротару повернулася додому / Фото з вільних мереж

Українська співачка Софія Ротару, яка раніше раптово потрапила до російської лікарні у місті Уфа, повернулася додому в Україну. Про це свідчить фото артистки в її Instagram, зроблене в аеропорту "Бориспіль".

24 канал повідомляв, що Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт.

Після обстежень російські лікарі поставили Ротару діагноз "Транзиторна ішемічна атака" (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту).

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Так, на опублікованому знімку Ротару зображена поруч з молодим чоловіком, який обіймає її.

"Ура! Я вдома!", – коротко підписала фото співачка.

У коментарях до допису багато прихильників поцікавилися, хто цей хлопець поруч із Ротару. Інші користувачі пишуть, що це її онук Анатолій.

 

Ура! Я дома!

Допис, поширений София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

Теги: LifeStyle Новини Росії Новини України Музика Софія Ротару Новини культури
Джерело: 24 канал
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