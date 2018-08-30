Софія Ротару повернулася в Україну з російської лікарні: фото

Українська співачка Софія Ротару, яка раніше раптово потрапила до російської лікарні у місті Уфа, повернулася додому в Україну. Про це свідчить фото артистки в її Instagram, зроблене в аеропорту "Бориспіль".

24 канал повідомляв, що Софія Ротару потрапила до реанімації у російській Уфі, де у неї був корпоративний концерт.

Після обстежень російські лікарі поставили Ротару діагноз "Транзиторна ішемічна атака" (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту).

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Так, на опублікованому знімку Ротару зображена поруч з молодим чоловіком, який обіймає її.

"Ура! Я вдома!", – коротко підписала фото співачка.

У коментарях до допису багато прихильників поцікавилися, хто цей хлопець поруч із Ротару. Інші користувачі пишуть, що це її онук Анатолій.