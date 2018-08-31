Софія Сталлоне показала фігуру у бікіні: фото

Старша донька знаменитого актора Сильвестра Сталлоне – 22-річна Софія, похизувалася стрункою спортивною фігурою.

Дівчина виклала в Instagram фото, на якому позує у чорному бікіні, сидячи на лежаку біля пальм.

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Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 29 Сер 2018 р. о 10:58 PDT

Чудова форма Софії – це результат регулярних тренувань. Софія активно займається спортом і в Instagram Stories показала відео, як працює у спортзалі.

Допис, поширений Sophia Stallone (@sophiastallone) 15 Сер 2018 р. о 10:40 PDT

Додамо, нещодавно родина Сталлоне насолоджувалася відпочинком у сонячному Сен-Тропе.