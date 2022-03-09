Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента. Відповідний допис він опублікував близько 22:30.

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Загалом евакуювали близько 48 тисяч

Вивезти мирних мешканців з найгарячіших міст – це було пріоритетне завдання на 9 березня, пояснив посадовець. Він уточнив, що з Київської області сьогодні евакуювали 3,5 тисячі людей, з Сум – 43 тисячі, й 1 тисячу з Енергораду.

Водночас продовжується й евакуація мирного населення з Харкова – місто змушені покинути десятки тисяч людей. Для цього вони користуються послугами Укрзалізниці та автобусами.

Тимошенко розповів, як відбувалася евакуація: дивіться відео

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