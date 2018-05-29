"Сьогодні – мій другий день народження", – останній допис журналіста Бабченка у мережі

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого 29 травня невідомі вбили у його квартирі, напередодні поділився життєствердним дописом. Чотири року тому чоловіку вдалося уникнути смерті при щасливому збігу подій.

У 2014 році російський журналіст Аркадій Бабченко ледь не загинув. У своєму останньому дописі на Facebook він написав про щасливий збіг обставин.

Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, мало не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через дві після цієї фотографії її збили,

– написав чоловік.

Він додав, що тоді загинуло 14 людей.

"А мені пощастило. Другий день народження, виходить", – додав Бабченко.

У дописі Бабченка йдеться про події 29 травня 2014 року. Тоді проросійські бойовики з ПЗРК збили третій на той момент український вертоліт Мі-8, який належав Національній гвардії України. Він впав над Слов’янськом. Вертоліт мав доставити на гору Карачун продукти, воду, бронежилети українським військовим. У цій авіакатастрофі загинув генерал Сергій Кульчицький та ще 13 військових, членів екіпажу.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".

Хто такий Аркадій Бабченко? Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.