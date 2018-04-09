Сьогодні Facebook повідомить користувачів, чи чиї дані отримала Cambridge Analytica

Вже у понеділок, 9 квітня, Facebook повідомить користувачам, чи вони є серед 87 мільйонів профілів, дані яких передали компанії Cambridge Analytica.

Про це пише видання ВВС.

Починаючи з 19:00 за київським часом кожен власник профілю отримає одне з двох повідомлень про те чи постраждала їхня інформація постраждала. Людям покажуть, які додатки і яку інформацію з їхньою допомогою могли збирати.

Читайте також: Україна увійшла у п'ятірку країн із найнижчим рівнем користування Facebook

Як повідомили у Facebook, компанія Cambridge Analytica могла отримати дані близько 87 мільйонів користувачів. При цьому керівник Facebook Марк Цукерберг вже готується до дводенних свідчень у Конгресі США.

Користувачі отримають одне з 2 листів

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).



Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.