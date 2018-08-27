Від початку доби на Донбасі поранено одного українського військового, – ООС

Упродовж поточної доби, 27 серпня, від 7 ранку до 18 вечора російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі – із застосуванням забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

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"Противник відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцям населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Гнутове та Водяне. Під час обстрілів в районі Луганського ворог застосував проти військовослужбовців Об’єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм, а, обстрілюючи наші позиції біля населеного пункту Кримське – міномети калібру 82 мм", – йдеться у повідомленні.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 серпня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння.