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      Сьогодні практично увесь виробничий потенціал України викачується десятьма сім’ями, – Садовий

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      "За останні місяці був на багатьох українських підприємствах і бачив той потенціал, який, на превеликий жаль, не розвивається".

      Перебуваючи із робочим візитом на харківському заводі UBC (Українська пивна компанія), лідер "Самопомочі" Андрій Садовий наголосив, що Україна цілком має шанси стати світовим лідером в окремих галузях виробництва.

      Літаки вміємо виробляти, ракети вміємо запускати. Не так багато країн світу мають такі ресурси. От ви навчились виробляти охолоджувачі. Маєте 20% світового ринку пивоохолоджувачів і до 30% європейського ринку холодильних шаф. Це дуже круто, і велика повага вам усім – ви показуєте Україні приклад,
      – звернувся Садовий до працівників підприємства.

      Політик наголошує – сьогодні фактично весь виробничий потенціал України викачується десятьма сім’ями, які вивозять всі гроші за кордон і роблять там собі нормальне життя:

      "А на харківському "Кінному ринку" черга до магазину, де продають протерміновані продукти. Тому треба виганяти з влади жуліків і наводити в країні порядок".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Самопоміч Андрій Садовий Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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