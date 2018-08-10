Сьогодні стартують нові сезони чемпіонатів Англії та Франції

У п'ятницю, 10 серпня, АПЛ стартує поєдинком "Манчестер Юнайтед" – "Лестер", який відбудеться на "Олд Траффорд". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Ще шість матчів чемпіонату Англії будуть зіграні у суботу, 11 серпня. Тур буде завершено в неділю, 12 серпня, центральним поєдинком стане протистояння "Арсеналу" і чинного чемпіона "Манчестер Сіті", пише Sportarena.

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Крім Олександра Зінченка, який не покинув "містян" в літнє трансферне вікно, в АПЛ можна буде спостерігати за виступами українця Андрія Ярмоленко, який перебрався в "Вест Хем". "Молотобойці" в 1-му турі зіграють проти "Ліверпуля" (12 серпня). Сезон в Англії почався поєдинком за Суперкубок, в якому "Манчестер Сіті" обіграв "Челсі" (2:0).

Також перший поєдинок відбудеться і в чемпіонаті Франції. "Марсель" прийме "Тулузу" (початок – о 21:45). Решту матчів відбудуться 11-12 серпня.

Чинний чемпіон Франції ПСЖ розпочне виступи в Лізі 1 з домашньої зустрічі проти "Кана". Цей матч закриє програму 1-го туру. Раніше парижани розгромили "Монако" (4:0) в поєдинку за Суперкубок Франції.

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