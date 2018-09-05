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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сьогодні Україна повинна отримати від Росії інформацію про стан політв'язнів

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Політв'язні
Політв'язні / Фото з відкритих джерел

5 вересня Москва повинна повідомити Київ про стан здоров`я 4 українських політв`язнів: Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

Так постановив Європейський суд з прав людини. Крім того Кремль має надавати українській стороні інформацію про ув`язнених в Росії українців, в доступі до яких було відмовлено представникам України "з вигаданих причин".

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У червні українська омбудсвумен Людмила Денисова їздила до Росії, аби побачитися з українськими політв`язнями. Але за 10 днів марних спроб так і не змогла поспілкуватися з жодним.

Після цього Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати 39 статтю регламенту.

В російських в`язницях незаконно утримують понад 70 українців. Їх засудили за сфабрикованими справами до різних термінів позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 серпня, стало відомо, що екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса пропонує висунути українця, політв'язня Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру. 29 серпня стартував вже 108-ий день голодування Олега.

 

Теги: Новини України Європейський суд заручники Володимир Балух Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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