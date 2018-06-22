Сьогодні в дію вступили санкції Євросоюзу на товари з США

Загальний об'єм мит становить 2,8 мільярда євро. Вони поширюються на низку товарів ввезених з США, в їх числі вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson та джинси Levi's.

Нагадаємо, що раніше країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.

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В ніч на п'ятницю, 22 червня, вступили в дію штрафні санкції Євросоюзу на низку товарів із США.

Таким чином Євросоюз виконав обіцянку про реалізацію контрзаходів на дії США щодо введення тарифів на сталь та алюміній.

Єврокомісар Сесілія Мальмстрьом звернула увагу на те, що Євросоюз перебуває в повній готовності щодо вирішення торгового конфлікту.

Ми завжди відкриті до діалогу з США,

– заявила Мальмстрьом.

Разом з тим, вона попередила про те, що торгова війна може зачепити всю світову економіку.

В свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що в разі запровадження оголошених санкцій зі сторони Євросоюзу Вашингтон змушений буде ввести нові обмеження на товари європейського автомобілебудування.

Нагадаємо, введені 31 травня Сполученими Штатами Америки ставки на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики складають 25 відсотків та 10 відсотків відповідно. Санкції США поширюються на товари ввезені з Эвросоюзу на загальну суму 6,4 мільярда євро.