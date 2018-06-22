08:43
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    21°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Сьогодні в дію вступили санкції Євросоюзу на товари з США

88 Читать новость на русском
В дію вступили санкції Євросоюзу на товари з США
В дію вступили санкції Євросоюзу на товари з США / saiprograms.com

Загальний об'єм мит становить 2,8 мільярда євро. Вони поширюються на низку товарів ввезених з США, в їх числі вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson та джинси Levi's.

Нагадаємо, що раніше країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.

Читайте також: Росія запровадить додаткові санкції проти США

В ніч на п'ятницю, 22 червня, вступили в дію штрафні санкції Євросоюзу на низку товарів із США.

Таким чином Євросоюз виконав обіцянку про реалізацію контрзаходів на дії США щодо введення тарифів на сталь та алюміній.

Єврокомісар Сесілія Мальмстрьом звернула увагу на те, що Євросоюз перебуває в повній готовності щодо вирішення торгового конфлікту.

Ми завжди відкриті до діалогу з США,
– заявила Мальмстрьом.

Разом з тим, вона попередила про те, що торгова війна може зачепити всю світову економіку.

В свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що в разі запровадження оголошених санкцій зі сторони Євросоюзу Вашингтон змушений буде ввести нові обмеження на товари європейського автомобілебудування.

Нагадаємо, введені 31 травня Сполученими Штатами Америки ставки на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики складають 25 відсотків та 10 відсотків відповідно. Санкції США поширюються на товари ввезені з Эвросоюзу на загальну суму 6,4 мільярда євро.

 

Теги: Новини США Європа Євросоюз Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
сьогодні, 08:38 Те, кто разбогател в Луганске на фоне войны, не хотят ее окончания
Ольга Черненко 272
Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
21 червня, 22:59 Чому одна з переможниць конкурсу до нового Верховного Суду сплачує податки в РФ
691
Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
21 червня, 21:59 Поколение тридцатилетних, забудьте про пенсии
Блог Медіа 1938
Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
21 червня, 21:01 Дешеве, але малодоступне: Україна виявилась одним із лідерів за цінами на м'ясо
1047
Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
21 червня, 20:00 Пафосна історія порятунку: Як Юлія Тимошенко заробила на смертельній хворобі
Олександра Устінова 1308
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук