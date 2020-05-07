Сьогодні ворог – путінська Росія: відеоролик Інституту нацпам'яті про Другу світову та Україну

Український інститут національної пам'яті 6 травня оприлюднив до Дня пам'яті і примирення ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо". Цікаво, що відео можна переглянути з субтитрами російською мовою.

Директор УІНП Антон Дробович розповів, що Україна обирає європейську модель пам'яті про події тієї війни, повідомляє 24 канал.

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Дробович нагадав, що за роки війни з 1939 по 1945 роки Україна втратила понад 8 мільйонів життів. Він додав, що ці дні символізують не тріумф переможців над переможеними. Вони насамперед повинні нагадувати про страшну трагедію, а також бути застереженням, що не можна силою вирішувати конфлікти між народами.

Він підкреслив, що уроком Другої світової "повинен бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично й безкомпромісно його захищати".

Тільки негідники, які не розуміють пекла війни можуть бажати її повторення. Зараз Україна так само воює з агресором. Сьогодні це – путінська Росія. Ми не маємо права програти. Як і 75 років тому, ми захищаємо рідну землю,

– сказав Дробович.

За його словами, зараз запорукою існування України як суверенної держави є міць Збройних сил.

Дивіться відео Інституту Нацпам'яті про українців у Другій світовій війні:



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