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      Сьогодні ворог – путінська Росія: відеоролик Інституту нацпам'яті про Другу світову та Україну

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      Відео Інституту нацпам'яті 2020 про Другу світову війну
      Як Україна відзначатиме День пам'яті і примирення / Скриншот з відео

      Український інститут національної пам'яті 6 травня оприлюднив до Дня пам'яті і примирення ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо". Цікаво, що відео можна переглянути з субтитрами російською мовою.

      Директор УІНП Антон Дробович розповів, що Україна обирає європейську модель пам'яті про події тієї війни, повідомляє 24 канал.

      Цікаво Скільки українців вважають 9 травня - Днем перемоги у ВВВ: інфографіка

      Дробович нагадав, що за роки війни з 1939 по 1945 роки Україна втратила понад 8 мільйонів життів. Він додав, що ці дні символізують не тріумф переможців над переможеними. Вони насамперед повинні нагадувати про страшну трагедію, а також бути застереженням, що не можна силою вирішувати конфлікти між народами.

      Він підкреслив, що уроком Другої світової "повинен бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично й безкомпромісно його захищати".

      Тільки негідники, які не розуміють пекла війни можуть бажати її повторення. Зараз Україна так само воює з агресором. Сьогодні це – путінська Росія. Ми не маємо права програти. Як і 75 років тому, ми захищаємо рідну землю,
      – сказав Дробович.

      За його словами, зараз запорукою існування України як суверенної держави є міць Збройних сил.

      Дивіться відео Інституту Нацпам'яті про українців у Другій світовій війні:

      друга світова
      Що думають українці про 9 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Декомунізація Війна Історія Антон Дробович 9 травня День Перемоги Новини політики
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