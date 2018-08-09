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Сьогодні "Зоря" та "Маріуполь" зіграють у Лізі Європи: чого очікувати від українських команд

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"Зоря" розпочинає боротьбу в єврокубках. І вже в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи на луганців чекає четверта команда чемпіонату Португалії – "Брага".

"Ми готувались до цієї гри. Чекали на цю гру. Так, дійсно, нам трапився дуже сильний суперник – "Брага". Це та команда, яка фактично щороку бере участь у європейських турнірах", – зазначив головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб. 

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Та статус суперника не лякає гравців "Зорі", які з нетерпінням чекають матчу з "Брагою". Попри поразку й нічию в останніх двох матчах чемпіонату, футболісти луганського клубу готові дати бій португальцям в першому матчі.

Настрій бойовий, тому що це все ж таки Ліга Європи. І якось настрій зовсім інший. Це європейська арена, всі хочуть на ній зіграти. Тим паче, в нашому клубі є новачки, які хочуть проявити себе,
– сказав півзахисник "Зорі" Олександр Караваєв.

А от інший представник України в Лізі Європи – "Маріуполь" – вже скуштував смак перемоги на євроарені. Після перемоги над "Юргорденом" приазовці зустрінуться із "Бордо".

Матч із французами стане справжнім випробуванням для гравців Маріуполя. Як зможуть себе проявити гравці з Приазов'я дізнаємося в четвер, 9 серпня. Гра розпочнеться о 20:00. Стартовий свисток у матчі "Зорі" з "Брагою" прозвучить о 21:30.

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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