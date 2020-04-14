Соколову хочуть заборонити виконувати обов’язки директора ДБР: суд відкрив справу
Олександр Соколов почав виконувати обов’язки глави ДБР з 17 березня після призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження, в якому позивач просив заборонити Олександру Соколову виконувати свої обов’язки.
Позов надійшов від голови громадської організації "Український суспільно-правовий рух: Демократія через право" Ростислава Поповича, повідомляє пресслужба суду.
До речі Венедіктова розповіла про свої стосунки з Портновим
Він просить суд заборонити Соколову виконувати обов’язки директора та визнати відсутність у нього таких повноважень.
Суд розглядатиме цю справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи. Коли це відбудеться – наразі невідомо.
Що відомо про Олександра Соколова?Був курсантом Інституту підготовки слідчих кадрів для СБУ при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Працював у СБУ в Харківській області, а також у МВС України.
У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Соколов був заступником директора ДБР Ірини Венедіктової.
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