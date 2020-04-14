Соколову хочуть заборонити виконувати обов’язки директора ДБР: суд відкрив справу

Олександр Соколов почав виконувати обов’язки глави ДБР з 17 березня після призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження, в якому позивач просив заборонити Олександру Соколову виконувати свої обов’язки.

Позов надійшов від голови громадської організації "Український суспільно-правовий рух: Демократія через право" Ростислава Поповича, повідомляє пресслужба суду.

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Він просить суд заборонити Соколову виконувати обов’язки директора та визнати відсутність у нього таких повноважень.

Суд розглядатиме цю справу за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та виклику учасників справи. Коли це відбудеться – наразі невідомо.

Що відомо про Олександра Соколова?Був курсантом Інституту підготовки слідчих кадрів для СБУ при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Працював у СБУ в Харківській області, а також у МВС України.



У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Соколов був заступником директора ДБР Ірини Венедіктової.