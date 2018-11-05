Соковиті котлети з куркою та гарбузом: незвичний рецепт страви
Мало хто з господинь наважується додавати до м'ясних страв солодкі овочі чи фрукти. Водночас блогери та кулінари переконують, що саме такі продукти додадуть незвичного смаку традиційній страві.
Яскравим прикладом цього є рецепт курячих котлет з гарбузом. Незвичне поєднання продуктів посмакує навіть вибагливим любителям м'яса. Страву найкраще подавати з рисом чи іншим гарніром.
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Як приготувати котлети з курки та гарбуза: рецепт страви
Інгредієнти:
600 г курячого філе;
300 г мускатного гарбуза, що нагадує форму груші;
1-2 зубчики часнику;
спеції;
олія для смаження.
За допомогою м'ясорубки подрібніть філе та гарбуз, очищений від шкіри і насіння. Додайте часник, сіль та перець. Все ретельно перемішайте упродовж кількох хвилин, щоб фарш був еластичним та не розповзався при смаженні.
Змочіть руки у воді, після чого сформуйте круглі котлети однакового розміру. Обсмажте їх на соняшниковій олії до золотистого кольору. Готуйте котлети на невеликому вогні, щоб м'ясо добре просмажилось.
Подавайте страву з гарніром або запеченими овочами.