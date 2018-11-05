Соковиті котлети з куркою та гарбузом: незвичний рецепт страви

Мало хто з господинь наважується додавати до м'ясних страв солодкі овочі чи фрукти. Водночас блогери та кулінари переконують, що саме такі продукти додадуть незвичного смаку традиційній страві.

Яскравим прикладом цього є рецепт курячих котлет з гарбузом. Незвичне поєднання продуктів посмакує навіть вибагливим любителям м'яса. Страву найкраще подавати з рисом чи іншим гарніром.

Читайте також: Як приготувати гарбузову запіканку з сиром: рецепт страви

Як приготувати котлети з курки та гарбуза: рецепт страви

Інгредієнти:

600 г курячого філе;

300 г мускатного гарбуза, що нагадує форму груші;

1-2 зубчики часнику;

спеції;

олія для смаження.

За допомогою м'ясорубки подрібніть філе та гарбуз, очищений від шкіри і насіння. Додайте часник, сіль та перець. Все ретельно перемішайте упродовж кількох хвилин, щоб фарш був еластичним та не розповзався при смаженні.

Змочіть руки у воді, після чого сформуйте круглі котлети однакового розміру. Обсмажте їх на соняшниковій олії до золотистого кольору. Готуйте котлети на невеликому вогні, щоб м'ясо добре просмажилось.

Подавайте страву з гарніром або запеченими овочами.