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      Соковиті котлети з куркою та гарбузом: незвичний рецепт страви

      96 Читать новость на русском
      Котлети з курки та гарбуза
      Котлети з курки та гарбуза / Українці сьогодні

      Мало хто з господинь наважується додавати до м'ясних страв солодкі овочі чи фрукти. Водночас блогери та кулінари переконують, що саме такі продукти додадуть незвичного смаку традиційній страві.

      Яскравим прикладом цього є рецепт курячих котлет з гарбузом. Незвичне поєднання продуктів посмакує навіть вибагливим любителям м'яса. Страву найкраще подавати з рисом чи іншим гарніром. 

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      Як приготувати котлети з курки та гарбуза: рецепт страви

      Інгредієнти
      600 г курячого філе;
      300 г мускатного гарбуза, що нагадує форму груші;
      1-2 зубчики часнику;
      спеції;
      олія для смаження.

      За допомогою м'ясорубки подрібніть філе та гарбуз, очищений від шкіри і насіння. Додайте часник, сіль та перець. Все ретельно перемішайте упродовж кількох хвилин, щоб фарш був еластичним та не розповзався при смаженні.

      Змочіть руки у воді, після чого сформуйте круглі котлети однакового розміру. Обсмажте їх на соняшниковій олії до золотистого кольору. Готуйте котлети на невеликому вогні, щоб м'ясо добре просмажилось.

      Подавайте страву з гарніром або запеченими овочами. 

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: 24 Канал
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