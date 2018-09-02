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Соліст гурту U2 Боно втратив голос під час концерту: відео

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Соліст гурту U2 Боно втратив голос під час концерту
Соліст гурту U2 Боно втратив голос під час концерту / ndtv.com

Довгоочікуваний концерт популярного гурту U2 в Берліні скасували. Причиною цього став неприємний інцидент із солістом колективу – Боно втратив голос посеред виступу.

Гурт U2 викликає фурор в кожній країні, куди музиканти приїжджають у рамках світового турне. Мільйони прихильників колективу завчасно купують квитки та вщент заповнюють стадіони, щоб послухати улюблені пісні у виконанні Боно. Та виступ у німецькому Берліні запам'ятається фанатам надовго, адже виступ культової групи раптово скасували. 

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Причиною цього стало погане самопочуття соліста U2: Боно втратив голос та не зміг продовжити виступ. Це зафіксували прихильники, які знімали все на телефони. На кадрах видно, що артист, попивши воду, намагається відновити виступ, але все ж йому це дається складно. Спершу артисти повідомили про коротку паузу у виступі, а потім вирішили все ж скасувати концерт. 

Щось відбувається, тому, думаю, ми не можемо продовжити. Це не правильно щодо вас,
– зазначив Боно. 

 

 

Представники колективу дали коментар щодо інциденту. Вони пояснили, що Боно вимушений був звернутись до лікарів за допомогою. 

"Боно був у прекрасній формі та з чудовим голосом напередодні концерту. Всі ми з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після кількох пісень він повністю втратив голос... Ми не знаємо, що сталося, тому звернулися до медиків за допомогою", – повідомили представники гурту U2.

Наразі невідомо, що стало причиною раптової втрати голосу музиканта Боно. Прихильники гурту припускають, що на самопочуття артиста могли повпливати димові машини, які використовувались на початку концерту.

Теги: LifeStyle Музика Лікування
Джерело: 24 Канал
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