Соліст гурту U2 Боно втратив голос під час концерту: відео

Довгоочікуваний концерт популярного гурту U2 в Берліні скасували. Причиною цього став неприємний інцидент із солістом колективу – Боно втратив голос посеред виступу.

Гурт U2 викликає фурор в кожній країні, куди музиканти приїжджають у рамках світового турне. Мільйони прихильників колективу завчасно купують квитки та вщент заповнюють стадіони, щоб послухати улюблені пісні у виконанні Боно. Та виступ у німецькому Берліні запам'ятається фанатам надовго, адже виступ культової групи раптово скасували.

Читайте також: Співак Мерилін Менсон знепритомнів на сцені: відео

Причиною цього стало погане самопочуття соліста U2: Боно втратив голос та не зміг продовжити виступ. Це зафіксували прихильники, які знімали все на телефони. На кадрах видно, що артист, попивши воду, намагається відновити виступ, але все ж йому це дається складно. Спершу артисти повідомили про коротку паузу у виступі, а потім вирішили все ж скасувати концерт.

Щось відбувається, тому, думаю, ми не можемо продовжити. Це не правильно щодо вас,

– зазначив Боно.

Допис, поширений U2 da Depressão. (@u2dadepressao_) 1 Вер 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений Ute Schubert (@schubertine1) 2 Вер 2018 р. о 12:36 PDT

Представники колективу дали коментар щодо інциденту. Вони пояснили, що Боно вимушений був звернутись до лікарів за допомогою.

"Боно був у прекрасній формі та з чудовим голосом напередодні концерту. Всі ми з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після кількох пісень він повністю втратив голос... Ми не знаємо, що сталося, тому звернулися до медиків за допомогою", – повідомили представники гурту U2.

Наразі невідомо, що стало причиною раптової втрати голосу музиканта Боно. Прихильники гурту припускають, що на самопочуття артиста могли повпливати димові машини, які використовувались на початку концерту.