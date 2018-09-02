Соліст гурту U2 Боно втратив голос під час концерту: відео
Довгоочікуваний концерт популярного гурту U2 в Берліні скасували. Причиною цього став неприємний інцидент із солістом колективу – Боно втратив голос посеред виступу.
Гурт U2 викликає фурор в кожній країні, куди музиканти приїжджають у рамках світового турне. Мільйони прихильників колективу завчасно купують квитки та вщент заповнюють стадіони, щоб послухати улюблені пісні у виконанні Боно. Та виступ у німецькому Берліні запам'ятається фанатам надовго, адже виступ культової групи раптово скасували.
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Причиною цього стало погане самопочуття соліста U2: Боно втратив голос та не зміг продовжити виступ. Це зафіксували прихильники, які знімали все на телефони. На кадрах видно, що артист, попивши воду, намагається відновити виступ, але все ж йому це дається складно. Спершу артисти повідомили про коротку паузу у виступі, а потім вирішили все ж скасувати концерт.
Щось відбувається, тому, думаю, ми не можемо продовжити. Це не правильно щодо вас,
– зазначив Боно.
Представники колективу дали коментар щодо інциденту. Вони пояснили, що Боно вимушений був звернутись до лікарів за допомогою.
"Боно був у прекрасній формі та з чудовим голосом напередодні концерту. Всі ми з нетерпінням чекали другої ночі в Берліні, але після кількох пісень він повністю втратив голос... Ми не знаємо, що сталося, тому звернулися до медиків за допомогою", – повідомили представники гурту U2.
Наразі невідомо, що стало причиною раптової втрати голосу музиканта Боно. Прихильники гурту припускають, що на самопочуття артиста могли повпливати димові машини, які використовувались на початку концерту.