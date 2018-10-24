Соліст O.Torvald Женя Галич приміряв весільне вбрання з дружиною: чарівні фото

Український співак Женя Галич, який є солістом популярного гурту O.Torvald, взяв участь у чуттєвій фотосесії. Зі своєю чарівною дружиною Валерією він приміряв весільні вбрання.

Перші результати чарівної зйомки пара показала у мережі. Перед камерою чарівна Валерія позувала у білій весільній сукні з мереживом. Дружина Жені Галича не вбрала фати, зробивши стильну укладку.

Читайте також: Маленькі рокери: Женя Галич замилував фотографією своїх дітей

Окрім цього, жінка позувала у шкіряній куртці на фоні машини марки Suzuki. Валерія зізналась, що авто навіяло спогади про її першу машину.

А от соліст гурту O.Torvald для зйомок вбрав сорочку з коротким рукавом, коричневі штани та куртку. Женя Галич засвітив стильні татуювання на руках, додавши до свого образу брутальності.

Було нереально холодно, але все ж нам вдалося зробити теплу зйомку. Жарти Жені постійно розряджали атмосферу, а ніжність Валерії доповнювала особливий затишок,

– розповіла фотограф Оля Стеценко.

До слова, Женя Галич вже 9 років щасливо одружений. Спільно з Валерією він виховує двох дітей – 1-річного Данила та 5-річну Єву.