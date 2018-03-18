Солісти The Hardkiss заборонили дворічному сину дивитися мультики

Лідери гурту The Hardkkiss Юля Саніна та Вал Бебко розповіли, що виховують сина без гаджетів.

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна заявила, що хоче, аби ранній розвиток дитини був максимально рухливий, та щоб дитина не була залежна від гаджетів.Співачка впевнена, що ранній розвиток у дитини має бути рухливим.

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"Для дитини у такому віці важливо бігати багато, тоді він буде здоровим, добре спатиме, добре їстиме, – впевнена співачка.

Юлія Саніна розповіла, що гаджети – це зручний момент, щоб відволікти дитину у машині, чи в ресторані. Але коли вона зрозуміла, що її малюк без мультиків не їсть, їй це страшенно не сподобалося і Даниїл зараз мультиків не дивиться. .

У чотири роки їхній син піде до садочку, а зараз відвідує спеціальні підготовчі заняття.

"Там вони, в основному, складають різноманітні пазли, фігури, конструкції, вивчають різні цікаві для дітей теми", – розповіла солістка гурту The Hardkiss.