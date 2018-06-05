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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо впала в кому

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Ніна Кірсо впала у кому
Ніна Кірсо впала у кому

Ніна Кірсо, солістка поп-гурту "Фристайл", який був популярним у 1990-ті роки, перебуває у комі.

Про це повідомляють "Факты". За інформацією ЗМІ, 1-го червня 55-річна співачка перенесла інсульт, а наступного дня її прооперували.

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Непритомну Ніну знайшли у приватному будинку в Полтаві знайомі, їх стривожило те, що жінка не відповідає на дзвінки. Чоловік Кірсо (керівник, композитор і продюсер гурту "Фристайл") Анатолій Розанов із 20-річним сином Максимом перебували в цей час на гастролях.

Адміністратор колективу Ігор Лахін підтвердив, що Ніна перебуває в одній з полтавських лікарень і медики борються за її життя.

Як відомо, в листопаді гурт святкуватиме 30-річчя. Всі ці роки Кірсо була його учасницею. Вона отримала популярність завдяки таким пісням, як "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза", "Ты ни в чем не виноват".

Дивіться відео "Фристайл" – "Я тебе не верю"

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика
Джерело: 24 Канал
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